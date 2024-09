Trajneri ikonë Driton Kuka feston 53 vjetorin e lindjes: Pesë medalje olimpike për të dhe qindra të tjera në garat ndërkombëtare

“Ditëlindjen sivjet po e festoj me 5 medalje Olimpike në ekipin tonë. Do vazhdojmë tutje, me punë e përkushtim për atdhe”, ka shkruar Kuka.

Deri më tani Driton Kuka kë udhëhequr sportistët/et tona duke fituar pesë medalje olimpike: 3 të arta, 1 të argjendtë dhe 1 të bronztë. Përveç pesë medaljeve olimpike, Kuka ka udhëhequr sportistët tanë duke fituar qindra medalje në kampionate evropiane dhe botërore. “Ditëlindjen sivjet po e festoj me 5 medalje Olimpike në ekipin tonë. Do vazhdojmë tutje, me punë e përkushtim për atdhe”, ka shkruar Kuka. /telegrafi