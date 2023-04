Trajneri i Tottenham: Karton të kuq më të kthjellët nuk kam parë moti!

Skuadra e Liverpoolit shumë lehtë ka mundur me qenë me 10 lojtarë në fushë, kur rezultati ishte 3 me 2. Diogo Jota bëri një ndërhyrje të rrezikshme, por gjyqtari e ndëshkoi vetëm me karton të verdhë. Dhe ishte pikërisht Jota ai që shënoi golin e fitores në fund, shkruan Lajmi.net

Trajneri i Tottenham Hotspur, Ryan Mason pas ndeshjes u deklarua: “Sinqershit, është kartoni i kuq më i qartë që mund ta shihni në fushën e futbollit. Më duhet një shpjegim për këtë.”

🎙️ Ryan Mason on Diogo Jota: "Honestly, it's probably the clearest red card you will see on the football pitch. I need an explanation. It endangered the opponent, Skipp needs stitches and Jota has scored the goal when he shouldn't be on the pitch." pic.twitter.com/5XQyIAqUgx

