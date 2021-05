Trajneri i Rahovecit, Takianos: Patëm një ndeshje jetë a vdekje, më pëlqeu reagimi i skuadrës

“Vneshtarët” arritën të mos lejojnë therandasit të prekin finalen dhe tani dueli i pestë dhe final do të zhvillohet në Rahovec ku do të përcaktohet edhe finalisti, shkruan lajmi.net.

Trajneri i Rahovecit, Fotis Takianos ishte i qetë pas fitores ku tha se ka ende punë për të bërë.

Takianos u pyet nëse ka rëndësi që ndeshja do të zhvillohet në Rahovec.

“Jo nuk ka rëndësi, sepse është e qartë që katër ndeshjet që luajtëm nuk pati shumë dallim, u pa se kundërshtari është i njejtë me kualitet”, tha ai.

“Të dyja skuadrat janë konkurruese dhe arritën të fitojnë në fushat kundërshtare, por dua ti falënderoj lojtarët e mi sepse ata luajtën një ndeshje jetë a vdekje”, shtoi ai.

“Ne e kontrolluam ndeshjen ne 40 minutat e para, e dinim që ata do të reagonin, por në fund fituam dhe kjo ka rëndësi. Tani do të kthehemi në fushën tonë, kemi një avantazh të vogël do të thoja por nuk do të thotë asgjë”, tha Takianos.

“Ishte shumë vështirë të fitojmë këtë duel, sepse duhet të merret parasysh edhe psikologjia e lojtarëve. Duhet ti bëjmë lojtarët të besojnë që mund t’ja dalin, tani duhet të harrojmë të gjitha ndeshjet dhe të fokusohemi tek ndeshja e ardhshme që të bëjmë një paraqitje sa më të mirë”, përfundoi Fotis Takianos./Lajmi.net/