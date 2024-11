Trajneri i Islandës jep dorëheqje para ndeshjes me Kosovën në Ligën e Kombeve Trajneri i Islandës, Age Hareide ka njoftuar Federatën e Futbollit të Islandës për dorëheqjen e tij të parevokueshme si trajneri i ekipit kombëtar. Kombëtarja e Kosovës do të ndeshet me Islandën në kuadër të ndeshjes ‘play-off’ për promovim në Ligën B të Ligës së Kombeve. Ndeshjet mes Dardanëve dhe ishullit nordik do të zhvillohen gjatë…