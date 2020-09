Trajneri i Dritës deklarohet para ndeshjes me Legian

Të enjten, skuadra polake e Legias pret kampionët e Kosovës, në ndeshjen e vlefshme për raundin e tretë të Ligës së Evropës.

Drita fillimisht ka qenë pjesë e Ligës së Kampionëve, ku ishin eliminuar shkaku i rasteve me COVID-19 në skuadër, por sipas Nuhiut, kjo gjë nuk ka ndikuar në skuadër.

“Ne shpejt e harruam diskualifikimin nga kualifikimet për në Ligën e Kampionëve. Ne tashmë kemi luajtur një ndeshje me Sileksin, në të cilën u treguam shumë mirë, kështu që diskualifikimi nuk pati ndikim negativ tek ne”, ka deklaruar Nuhiu.

Duke folur për ndeshjen kundër Legias, ai ka shtuar: "Ne jemi të vetëdijshëm se me kë po luajmë, por nuk do të trembemi. Ne do të luajmë ndeshjen tonë dhe do të shohim sa a do të jetë e mjaftueshme".