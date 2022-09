Trajneri i Cluj, Dan Petrescu: Nuk besoj që në “Fadil Vokrri” dikush mund ta mposht Ballkanin, jam i lumtur me rezultatin Ballkani ka barazuar ndeshjen e parë të fazës së grupeve të Conference League. Skuadra kosovare luajti baras në “Fadil Vokrri” me rezultat 1-1 ndaj CFR Cluj. Të parët në epërsi kaluan ekipi i drejtuar nga Ilir Daja me golin e kapitenit Armend Thaqi. Thaçi arriti ta tund rrjetën e kundërshtarit në minutën e 65’të të…