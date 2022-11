Trajneri i Brazilit: Mos u shqetësoni! Neymari do të luajë në ndeshjet e ardhshme Trajneri i Brazili, Tite, ka folur në lidhje lëndimin që pësoi mbrëmë Neymar. Lojtari pati një përplasje aspak të përshtatshme me njërin nga lojtarët serbë dhe për rrjedhojë u mendua se dëmtimi do të jetë serioz. Gjithsesi, për t’i qetësuar tifozët brazilianë u përkujdes vetë trajneri, duke thënë se nuk ka ndonjë gjë serioze. “Mos…