Trajneri i ashpër me Premier Ligën: Është marrëzi që na duhet të luajmë dy ndeshje në 48 orë

Ndeshja e Premier Ligës së ‘Kanarinëve’ në West Ham u anulua fundjavën e kaluar për shkak të çështjeve të vazhdueshme Covid-19, me vetëm katër nga 10 ndeshjet e planifikuara të ligës të mund të luhen siç ishte planifikuar.

Përplasja e Liverpool-it me Leeds-in dhe udhëtimi i Watford-it te Wolves në Boxing Day janë shtyrë të dyja.

Norwich do të presë Arsenalin të dielën dhe më pas do të luajë me Crystal Palace më 28 dhjetor. Smith, megjithatë, beson se kjo është një pritje e paarsyeshme.

“Kemi disa raste të reja, por kemi të tjera që kthehen. Nuk jemi të sigurt se sa do të mungojnë në Boxing Day”, tha ai.

“Ne duhet të shtyjmë përpara rehabilitimin për shkak të kësaj, po u bën pyetje masive skuadrave të të gjithëve për momentin.

“Është marrëzi që na duhet të luajmë dy ndeshje në 48 orë.

“Duhet të ketë një pyetje në lidhje me integritetin e garës kur ekipet luajnë me ekipe të dobësuara kundër ekipeve të tjera dhe kjo po ndikon në pozicionet e ligës.

Smith kishte kërkuar që ndeshja e mëparshme e Norwich kundër ish-klubit të tij Aston Villa gjithashtu të anulohej për shkak të problemeve me Covid-19 dhe lëndimeve në skuadër.

Trajneri i Norwich zbuloi se ndjente se ishte “kufizuar me neglizhencë” për të që duhej të luante me lojtarë si Sam Byram, i cili u rikthye me nxitim në lojë pas një pushimi të gjatë dëmtimi kur u dërgua si zëvendësues urgjent gjatë humbjes 2-0.

“Unë mendoj se jemi në një situatë të rrezikshme tani, ku po rrezikojmë shëndetin dhe mirëqenien e lojtarëve”, tha Smith. /Lajmi.net/