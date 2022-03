Trajneri i Argjentinës për postimin e Di Maria: Unë vendosi kur pensionohet ai, nuk i takon atij

Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni ka bërë disa komente të çuditshme lidhur me postimin e Angel Di Maria.

Di Maria ka shkruar se ishte ndeshja e tij e fundit me kombëtaren e Argjentinës në Argjentinë, duke nxitur shumë njerëz të flasin për pensionimin e tij nga kombëtarja, pas Kupës së Botës.

Por, kështu nuk e sheh situatën selektori i Argjentinës, Lionel Scaloni i cili beson se ai vendim nuk i takon Di Marias.

“Unë nuk e kam parë postimin e Di Maria (për pensionimin). Mund të imagjinoj se ai e ka menduar që është ndeshja e fundit për këtë vit”, ka thënë Scaloni, transmeton lajmi.net.

“Ju kam thënë se për ditën kur nuk do të luajnë më me Argjentinën do të vendos trajneri. Jashtë detyrës së tij, ata nuk vendosin për këtë”, shtoi ai.

Scaloni duket se do të bëjë llogaritë e tij në Di Maria edhe për më gjatë. Mbetet të shihet se si do të dakordohen palët pas Kupës së Botës. /Lajmi.net/