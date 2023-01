Trajneri i Al Nassr me shaka: Unë e doja Messin fillimisht Trajneri i Al-Nassr, Rudi Garcia bëri shaka për dëshirën për të nënshkruar me Lionel Messin kur reagoi ndaj transferimit të Cristiano Ronaldos në klubin e Arabisë Saudite. Al-Nassr konfirmoi një marrëveshje për Ronaldon të premten pasi 37-vjeçari nënshkroi një kontratë fitimprurëse dyvjeçare me skuadrën saudite që pritet ta bëjë atë lojtarin më të paguar në…