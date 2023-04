Trajnerët në Premier League ‘kapen’ ende pa filluar ndeshja

Një moment interesant u kap nga kamerat ende pa filluar ndeshja mes Tottenham Hotspur dhe Brighton, e vlefshme për xhiron e 30-të në Premier League.

Në momentin kur trajneri italian, De Zerbi u përshëndet me homologun e tij, Cristian Stellini, gati sa nuk ‘krisi boksi’, shkruan Lajmi.net

De Zerbi ia thotë disa fjalë të rënda trajnerit kundërshtar, por ende nuk dihet arsyeja pse ndodhi kjo dhe të gjithë janë të befasuar me gjestin e trajnerit të Brightonit.

Për momentin skuadra e Tottenham është duke fituar me rezultatin minimal 1 me 0 me golin e Heung Min-Son.