Trajkoviq kritikon Kurtin, thotë se i pengon ‘vetëvlerësimi’ i tij në dialog

Ajo nëpërmjet një postimi në Twitter, ka thënë se, në mënyrë që negociatat të jenë të suksesshme duhet që, siç ka thënë ajo, Kurti ta zvogëlojë vetëvlerësimin e tij, shkruan lajmi.net.

“Që negociatat të jenë të suksesshme dhe stabilizuese, Kurti duhet të zvogëlojë vetëvlerësimin e tij”, ka thënë ajo.

Ajo ka shtuar se, mënyra se si Kurti po sillet, sipas saj, të bën të mendosh që Serbia është shkëputur nga Kosova dhe jo anasjelltas.

“Ai sillet me një ngurtësi të tillë, saqë dikush do të mendonte se Serbia u shkëput nga Kosova dhe jo anasjelltas. Nëse sjellja e tij shpërblehet, secesionistët e tjerë mund të inkurajohen”, ka përfunduar Trajkoviç.

For the negotiations to be successful & stabilising, Kurti needs to tone down his self-righteousness. He behaves with such rigidity that one would think Serbia seceded from Kosovo & not the other way around. If his behaviour is rewarded, other secessionists may get encouraged.

— Rada Trajkovic (@trajkovic_rada) May 5, 2022