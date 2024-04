Trajkoviq komenton shkrimin e Telegraph-it britanik për rrezikun që Kosova të bëhet Ukraina e dytë

Ajo ka komentuar raportin e Sheridan Dani, që e ka quajtuar alarmante, duke theksuar se presidenti serb Vuçiq ende nuk e ka dënuar sulmin në Banjskë.

“Ky raport nga Sheridan Dani mund të jetë alarmante. Por është gjithashtu e vërtetë se: Vuçiq nuk e ka trajtuar në mënyrë efektive sulmin e Banjskës dhe as nuk i ka ndëshkuar organizatorët”, ka shkruar Trajkoviq.

This report by @SheridanDani may be alarmist. But it is also true that:

Vučić hasn’t dealt with the Banjska attack effectively nor punished the organisers

His tabloids remain full of war-mongering propaganda

Serbs are still not participating in KS institutions

Not reassuring. https://t.co/aXE4mt7e8s

— Rada Trajkovic (@trajkovic_rada) April 13, 2024