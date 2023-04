Tragjike: Vdes në aksident me veturë futbollisti shqiptar Një 26-vjeçar shqiptar i identifikuar si Detar Tali Muça, ka humbur jetën në një aksident automobilistik në autostradën pranë qytetit të Piaçencëz. I riu shqiptar ishte një futbllist i njohur në ligat amatore të futbollit italian. Ai ndërroi jetë tragjikisht, pasi makina me të cilën udhëtonte u përplas me një mjet të tonazhit të rëndë.…