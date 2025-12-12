Tragjike: Vdes edhe personi i dytë nga aksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Në mëngjesin e sotëm, në autostradën “Ibrahim Rugova”, ndodhi një aksident i rëndë mes një kamioni dhe një veture. Në vend të ngjarjes, vdiq drejtuesja e automjetit, transmeton lajmi.net. Nga ky aksident, ka vdekur edhe personi i dytë që ishte i lënduar. Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar Drejtori i Emergjencës në QKUK, Naser Syla,…

12/12/2025 11:37

Në mëngjesin e sotëm, në autostradën “Ibrahim Rugova”, ndodhi një aksident i rëndë mes një kamioni dhe një veture.

Në vend të ngjarjes, vdiq drejtuesja e automjetit, transmeton lajmi.net.

Nga ky aksident, ka vdekur edhe personi i dytë që ishte i lënduar. Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar Drejtori i Emergjencës në QKUK, Naser Syla, i cili tha se është sjellë në QKUK pa shenja jete.

“Është sjellë nga spitali i Prizrenit në Qendren Emergjente pa shenja jete”, është shprehur ai./lajmi.net/

