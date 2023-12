Tragjike: Këngëtari brazilian Pedro Henrique pëson kolaps dhe vdes në skenë

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës gjatë një eventi fetar në Brazil, ku Pedro po këndonte një këngë kur papritmas ra i pafuqishëm në dysheme dhe gjithçka është xhiruar në një video, shkruan TMZ.

Pamjet tregojnë Pedron në skajin e skenës duke interaguar me turmën dhe duke e kënduar këngën “Vai Ser Tão Lindo”, kur duket se humbet ekuilibrin duke rënë prapa para bandës së tij dhe duke rënë në tokë.

30-year-old singer Pedro Henrique just collapsed and died on stage.



