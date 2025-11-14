Tragjike- 41-vjeçari nga Kosova vritet teksa përpiqej të ndalonte një vjedhje në Bruklin
Një 41-vjeçar nga Kosova ka humbur jetën në mënyrë tragjike pasi u sulmua nga një person që po tentonte të vidhte pako në hollin e një ndërtese në Bruklin, shkruan NBC News NY.
Bëhet e ditur se sipas Policisë, viktima e identifikuar nga familjarët si 41-vjeçari Burim Havolli, u gjet i plagosur rëndë në kokë. Ai u dërgua me urgjencë në Spitalin e Qarkut Kings, ku ndodhej në gjendje kritike dhe më pas ndërroi jetë si pasojë e lëndimeve.
Burim Havolli punonte si mbikëqyrës i një pallati apartamentesh në Bruklin. Familja u trondit që i dashuri i tyre, i cili ishte i respektuar në ndërtesë dhe në lagje, u vra ndërsa bënte punën e tij.
Ngjarja ka ndodhur të mërkurën në mëngjes, pak pas orës 08:00, në një ndërtesë në Ocean Avenue, zona e Flatbush.
Policia njoftoi se një person është marrë në pyetje, por deri tani nuk janë ngritur akuza. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vazhdojnë.
Derisa për vdekjen e Burim Havollit kanë njoftuar edhe familjarët e tij në rrjetet sociale. Ata kanë njoftuar se varrimi i Burim Havollit do të bëhet në Kosovë.