Tragjedia u shmang mrekullisht: Tri pemë nga 30 metra bien afër tifozëve në një ndeshje

Në fushën e golfit në Augusta, ku po luhet aktualisht Masters prestigjioz, të premten u shmang për mrekulli një tragjedi.

Pranë vrimës së 17-të, afër së cilës kishte një numër të madh spektatorësh, ranë tre pemë të mëdha rreth tridhjetë metra.

Degët mbulonin disa karrige mbi të cilat për fat nuk ishte ulur askush në atë moment.

“Pemët filluan të na binin mbi kurriz, ne u kthyem dhe ngritëm sytë dhe dëgjuam një zhurmë të fortë kërcitjeje. Fatmirësisht u larguam me kohë. Pema ra mbi 10 karrige që qëndronin aty” tha një nga dëshmitarët okularë, raportojnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Sigurisht, aktiviteti sportiv u anulua dhe u shty për të shtunën.

“Augusta National Golf Club mund të konfirmojë se nuk ka të lënduar nga tre pemët që u rrëzuan nga era. Siguria dhe mirëqenia e të gjithë pjesëmarrësve në turneun Masters do të jenë gjithmonë prioriteti kryesor i klubit. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë me kujdes motin sot dhe gjatë turneut”, njoftuan organizatorët./Lajmi.net/

🚨#BREAKING: A large tree almost crushed a crowd of people during the master golf tournament

📌#Augusta | #Georgia⁰

Watch terrifying video when giant Tree falls almost crushing on a crowd of people just off the 17th green during at the master golf tournament in Augusta… pic.twitter.com/NddAZPPObv

