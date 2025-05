Tragjedia në Prizren ku babai vrau vajzën, Osmani: Jemi përballë një drame shoqërore, një alarm që kumbon fort për të gjithë Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar në lidhje me rastin tragjik në Prizren ku një burrë vrau vajzën e tij 15 vjeç duke e therur me thikë, plagosi vajzën tjetër 10 vjeç dhe lëndoi gruan dhe veten në fund. Në lidhje me këtë Osmani tha se kur ndodh një rast si ky, atëherë nuk është veç…