Tragjedia në Maliq, reagon Luizi: Për sa kohë heshtim, thika është në duart tona…
Këngëtari Luiz Ejlli ka reaguar ndaj tragjedisë së një dite më parë në Maliq, ku sherri mes dy 14-vjeçarëve çoi në vdekjen e njërit prej tyre. Artisti ngriti këmbanën e alarmit për mënyrën si po edukohen fëmijët dhe kërkoi reflektim, duke nisur nga prindërit te institucionet arsimore. “Dy nëna që sot nuk dinë ku të…
ShowBiz
Këngëtari Luiz Ejlli ka reaguar ndaj tragjedisë së një dite më parë në Maliq, ku sherri mes dy 14-vjeçarëve çoi në vdekjen e njërit prej tyre.
Artisti ngriti këmbanën e alarmit për mënyrën si po edukohen fëmijët dhe kërkoi reflektim, duke nisur nga prindërit te institucionet arsimore.
“Dy nëna që sot nuk dinë ku të gjejnë frymën dhe dy familje që nuk do të jenë më të njëjta. Këta fëmijë janë të uritur, mes dhunës, inatit, mungesës së dashurisë dhe mungesës së kujdesit. Shkollat flenë, prindërit nuk e kanë mendjen, shteti mbyll sytë, fëmijët po mbyten në dhunë. Nuk janë tragjedi të rastit, janë pasqyra e shoqërisë që ne kemi ndërtuar dhe po e vazhdojmë, ku dashuria është opsionale. Dhe fëmijët mësojnë nga rruga që konfliktet zgjidhen vetëm me thikë ose me gjak dhe për sa kohë ne heshtim, thika është në duart tona. Nëse sot nuk çohemi, nesër e ka radhën ai tjetri“, u shpreh Ejlli në një video të shpërndarë në rrjetet sociale.