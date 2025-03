Tragjedia në Koçan/ Mickoski në konferencë: Do të ketë hapa dhe vendime me të cilat publiku nuk është mësuar “Jam thyer dhe më është thyer shpirti”, me këto fjalë e nisi kryeministri Hristijan Mickoski fjalimin e tij pas tragjedisë në Koçan. “Do të ketë hapa dhe vendime me të cilat publiku nuk është mësuar. Por ndryshimet nisin nga ne”, tha kryeministri Hristijan Mickoski në fjalimin e tij sot para opinionit. “Jam i vendosur dhe…