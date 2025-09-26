Tragjedia në familjen e Gjestit, reagon Egli Tako: Më dhemb zemra…
Egli Tako i ka dërguar ngushëllime të sinqerta Gjestit dhe familjes së tij pas ndarjes nga jeta të vëllait të fituesit te ‘BBVA’.
“Askush prej nesh nuk është në kohë për të qenë i dëgjuar në këto momente të errta. Doja shumë të mos e lexoja kurrë një lajm të tillë, e te mos besoja me dhemb zemra.
Zemërthyer, i shpreh ngushëllimet e mia të përzermta familjes Kelemndi, Zoti ju dhente forcë te përballoni dhimbjen e kësaj humbje kaq të madhe, e shpirti i te voglit tuaj pushoftë në paqe” u shpreh ajo.