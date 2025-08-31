Tragjedia në Drenas, pamje nga aksidenti ku humbi jetën një e mitur dhe u lënduan katër të tjerë

31/08/2025 20:24

Një aksident me fatalitet ka ndodhur në rrugën Komoran-Drenas gjatë ditës së diel.

Rreth orës 17:00, në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit, një automjet u përfshi në një aksident trafiku me pasoja të rënda.

Zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka dhënë detaje.

“Sot rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën se në fshatin Zabel i Ulët të Drenasit ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet. Si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i vdekur dhe janë lënduar katër të tjerë. Vdekja e viktimës (e mitur) është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërkohë që personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor”, ka thënë ajo.

Gazeta lokale ‘DrenicaOnline’ ka publikuar pamje nga vendi i ngjarjes:

