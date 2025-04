Tragjedia në diskotekë, arrestohen 23 persona të tjerë në Maqedoninë e Veriut

Policia e Maqedonisë së Veriut ka arrestuar sot edhe 23 persona të tjerë, dyshohet se janë përfshirë në operacionin ilegal të një klubi nate në qytetin e Koçanit, në të cilin zjarri shpërtheu në orët e para të 16 marsit, duke vrarë 61 persona, shumica e të cilëve të rinj dhe duke plagosur rreth 200 të tjerë.

Në periudhën paraprake, policia e Maqedonisë së Veriut kishte arrestuar 33 persona të cilët janë të ndaluar përkohësisht. Në mesin e të arrestuarve sot janë tre ish-ministra të ekonomisë dhe drejtuesit aktual dhe të mëparshëm të Drejtorisë së Mbrojtjes Civile. Ky i fundit është aktualisht ministër pa portofol, përgjegjës për integrimin dhe zbatimin e Strategjisë së Përfshirjes së Romëve 2022-2030.

Të arrestuarit janë sjellë para gjykatësit hetues në Koçan, i cili do të vendosë nëse do t’i ndalojë ose jo përkohësisht. Të gjithë ministrat e ekonomisë të vendit u arrestuan me përjashtim të atij aktual.

Tre ish-ministrat e ekonomisë të arrestuar sot vijnë nga radhët e partisë më të madhe dhe më të spikatur opozitare shqiptare BDI në Maqedoninë e Veriut, e udhëhequr nga Ali Ahmeti.

Nga radhët e kësaj partie vjen edhe një tjetër ish-ministër i Ekonomisë i vendit, i cili u arrestua në ditët e para pas ngjarjes tragjike në Koçan. Në thelb, u arrestuan të gjithë ministrat e ekonomisë në vend që nga viti 2012, kur funksiononte klubi i natës, por jo ai aktuali, i cili mori detyrën në qershor 2024 dhe vjen nga radhët e koalicionit bashkëqeverisës shqiptar “VLEN”.

Ministria e Ekonomisë lëshon licenca operimi për funksionimin e dyqaneve shëndetësore. Klubi Pulse në Kotsani ku ka rënë zjarri funksiononte me leje të falsifikuar, por me vulë të mirëfilltë nga Ministria e Ekonomisë. Partia e Ali Ahmetit, duke komentuar arrestimet e anëtarëve të saj, foli për një sulm të paprecedentë ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, duke fajësuar kryeministrin e vendit, Hristian Mickoski dhe ministrin e Brendshëm për incidentin, me qëllim që, siç deklaroi partia, të heqin dorë nga përgjegjësitë e tyre për incidentin e klubeve të natës dhe margjinalizimin e shqiptarëve në vendin e vendit.

BDI-ja shtoi se do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar vazhdimin e këtij sulmi kundër shqiptarëve dhe për të siguruar drejtësi për popullin shqiptar në vend. Partia e Ali Ahmetit ka marrë pjesë në të gjitha qeveritë e koalicionit të vendit gjatë 20 viteve të fundit. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në Maqedoninë e Veriut në maj 2024, koalicioni VLEN fitoi 14 vende, ndërsa koalicioni nën partinë BDI të Ali Ahmetit siguroi 18 vende.

Megjithatë, kryeministri i vendit dhe lideri i partisë së djathtë VMRO-DPMNE, Hristian Mickoski, zgjodhi koalicionin VLEN si partner të tij në qeveri nga blloku politik shqiptar, duke pretenduar se BDI, e cila kishte marrë pjesë në qeveritë e koalicionit të vendit për 20 vitet e mëparshme, ishte kthyer në një “regjim” të gjerë të korruptuar në vend.