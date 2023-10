Tragjedi në Rahovec: Burri rrokulliset me traktor gjersa po punonte arën, vdes nga plagët e marra Një tragjedi është raportuar të ketë ndodhur dje në Rahovec. Policia në raportin 24 orësh bën me dije se viktima kosovar është rrokullisur me traktorin e tij në një fushë-arë dhe si pasojë ka ndërruar jetë. Lidhur me rastin vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kompetent, me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është…