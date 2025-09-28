Tragjedi në Lybeniq: Nxirret trupi i pajetë i personit që ra në bunar

Policia e Kosovës ka konfirmuar se është nxjerrë trupi i pajetë i personit që ra në një bunar në fshatin Lybeniq të Pejës gjatë ditës së sotme. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. “Është nxjerrë trupi i viktimës nga bunari. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor”,…

28/09/2025 22:30

Policia e Kosovës ka konfirmuar se është nxjerrë trupi i pajetë i personit që ra në një bunar në fshatin Lybeniq të Pejës gjatë ditës së sotme.

Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

“Është nxjerrë trupi i viktimës nga bunari. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor”, tha Gashi për media.

Ngjarja tragjike kishte ndodhur gjatë punimeve për hapjen e bunarit, i cili kishte një thellësi prej rreth 18-20 metrash dhe ishte i mbushur me ujë./Lajmi.net/

