Tragjedi në Kroaci, ish-futbollisti i njohur ndërron jetë në aksident rrugor

Komuniteti sportiv kroat është tronditur nga lajmi i ndarjes nga jeta të ish-mesfushorit të njohur, Nikola Pokrivac. Federata Kroate e Futbollit konfirmoi se 39-vjeçari humbi jetën si pasojë e një aksidenti automobilistik të ndodhur mbrëmjen e së premtes në qytetin Karlovac, në qendër të Kroacisë.

Sipas informacioneve të para nga mediat lokale, Pokrivac ndodhej në një automjet së bashku me tre bashkëlojtarë të tij nga skuadra NK Vojnic, kur u përfshinë në një përplasje me katër makina. Krahas tij, viktimë e aksidentit mbeti edhe një tjetër person 42-vjeçar, ndërsa tre pasagjerët e tjerë u transportuan në spital me plagë të rënda.

Nikola Pokrivac kishte një karrierë të spikatur në futbollin evropian, duke luajtur për klube të njohura si Dinamo Zagreb, AS Monaco dhe Red Bull Salzburg. Ai ka përfaqësuar kombëtaren kroate në 15 ndeshje ndërmjet viteve 2008–2010 dhe ishte pjesë e skuadrës që mori pjesë në Kampionatin Evropian Euro 2008. Gjithashtu, ka qenë pjesë e ndeshjeve kualifikuese për Kupën e Botës 2010, përballë kombëtareve si Anglia.

Në vitin 2015, Pokrivac u diagnostikua me limfomën Hodgkin, një sëmundje që e detyroi të largohej nga futbolli profesionist. Megjithatë, pas përballjes me sëmundjen, ai iu rikthye fushës në vitin 2021, duke u bashkuar me klubin amator NK Vojnic.

Në një deklaratë për mediat, presidenti i Federatës Kroate të Futbollit, Marijan Kustic, shprehu dhimbjen për humbjen e ish-mesfushorit:

“Nikola ishte një futbollist i shkëlqyer, që e jetoi futbollin deri në momentin e fundit të jetës. Ai tregoi forcë dhe guxim të jashtëzakonshëm në përballjen me një sëmundje të rëndë. Kjo është një humbje e madhe për futbollin kroat dhe veçanërisht e dhimbshme për familjen e tij.”

Kustic shtoi më tej se Federata Kroate e Futbollit do të qëndrojë pranë familjes së tij në këto momente të vështira, duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për të afërmit dhe të gjithë ata që e njohën Pokrivacin.