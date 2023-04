Tragjedi në Kroaci: Futbollisti i talentuar humb jetën në fushë, u rrëzua gjatë ndeshjes

Një situatë e dhimbshme ka ndodhur sot në futbollin kroat, njoftojnë mediat lokale.

Futbollisti i ri Martin Filipçiq, 15-vjeçar, ka ndërruar jetë gjatë ndeshjes ndërmjet NK Samobor dhe Dugo Selo.

“Në këto momente të vështira që kanë përfshirë të gjithë sportin samobor dhe kroat, ne u dërgojmë ngushëllimet tona të sinqerta miqve tanë nga Samobori. Ne jemi me ta dhe me familjen e engjëllit të ndjerë në mendimet tona. Qoftë i qetë klubi kroat”, thuhet në njoftimin e klubit.



Sot gjatë ditës së sotme një tjetër tragjedi e madhe ka ndodhur në Kroaci, pasi një aksident ka ndodhur gjatë garës së Kampionatit Botëror të Rally në Zagreb, kur një automjet ka dalë nga pista gjatë një vrapimi praktik me pasojë vdekjen e shoferit.

Sipas raportimeve, ka ndërruar jetë piloti irlandez Craig Breen, i cili deri më tani ishte i gjashti në klasifikimin e përgjithshëm./Lajmi.net/