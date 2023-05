Trafiku Urban ka një njoftim të rëndësishëm për qytetarët Trafiku Urban ka njoftuar qytetarët se nesër dhe pasnesër do të ketë ndryshim të përkohshëm të qarkullimit për linjat Nr.1A dhe Nr.7C, meqë do të zhvillohen punime në rrugën “Ukshin Hoti”. Përmes një njoftimi në faqen zyrtare, Trafiku Uban ka bërë me dije se qarkullimi i këtyre linjave do të realizohet përmes Bulevardit “Bill Klinton”.…