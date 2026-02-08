“Trafiku Urban” hyn në grevë në Prishtinë, punëtorët me kërkesa për kushte më të mira

Punëtorët e ndërmarrjes publike “Trafiku Urban” në Prishtinë kanë paralajmëruar nisjen e një greve që do të fillojë, më 13 shkurt 2026, në mungesë të përgjigjes zyrtare ndaj kërkesave të tyre.

Në njoftimin e dorëzuar te menaxhmenti i ndërmarrjes, punëtorët theksojnë se bazuar në Kushtetutën dhe ligjin për grevën, deri më 6 shkurt nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga organet kompetente lidhur me kërkesat e tyre.

Kërkesat përfshijnë përmirësimin e kushteve të punës dhe respektimin e të drejtave të punëtorëve, me qëllim që të mos cenohen interesat publike dhe siguria e qytetarëve.

Njoftimi i plotë:

