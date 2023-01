Trafiku Urban deklarohet për punonjësin e tyre që mbrëmë kanosi një qytetar me armë

Një përleshje fizike kishte ndodhur mbrëmë nga njëri prej punonjësve të Trafikut Urban në Prishtinë dhe një qytetari që po drejtonte një makinë.

Madje duke shkuar edhe më tutje, punonjësi i Trafikut Urban thuhet të ketë kanosur qytetarin përmes një armë zjarri.

Kjo është konfirmuar nga Policia e Kosovës, të cilët njoftuan se kanë shoqëruar të dyshuarit në stacion policor.

Në lidhje me këtë nga Trafiku Urban kanë njoftuar se në lidhje me rastin dhe me punonjësit e përfshirë në këtë incident, do të marrë masat e parapara sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe me rregulloren e brendshme të ndërmarrjes, deri në një vendim tjetër nga organet e drejtësisë, transmeton lajmi.net.

Tutje nga Trafiku Urban u kanë bërë thirrje të gjithë punonjësve të ndërmarrjes që të sillen dhe të veprojnë konform detyrave të tyre të punës, duke u përmbajtur në përfshirjen e tyre në zënkat që mund të ndodhin në trafik, ndërsa në rast të ndonjë incidenti të njoftojnë menjëherë organet e rendit./Lajmi.net/