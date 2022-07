“Trafikimi me organe s’është vërtetuar”, Shqipëria do t’i kërkojë KE’së të bëjë raport të ri Partia Socialiste e Shqipërisë e cila drejtohet nga Kryeministri Edi Rama ka propozuar një projekt rezolutë me të cilën synohet të hudhen poshtë pretendimet për trafikimin e paligjshëm të organeve nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, të cilat i kishte sjellë në një raport në emër të KE’së Dick Marty. Sipas tekstit të projekt -rezolutës, Kuvendi i Shqipërisë do t’i kërkojë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës të realizojë një raport vijues ku do të rivlerësoheshin pretendimet e Martyt.