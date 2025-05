Trafikim me njerëz- arrestohet i dyshuari në Podujevë Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të trafikimit me njerëz të ndodhur në Podujevë. Në lidhje me këtë rast është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. “TRAFIKIM ME NJERËZ Podujevë / 01.04. 2025. Lidhur me rastin, me datë 05.05.2025 është arrestuar i dyshuari kosovar…