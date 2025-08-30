Trafik i dendur në Rrugën e Kombit për shkak të largimit të pushuesve nga Velipoja dhe Shëngjini
Largimi i pushuesve kosovarë nga plazhet e Shëngjinit, Tales dhe Velipojës ka shkaktuar trafik të rënduar gjatë mbrëmjes së sotme, edhe në Rrugën e Kombit.
Segmenti më problematik është paraqitur nga Miloti në Rrëshen, ku janë krijuar radhë të gjata kilometrike automjetesh.
Për të menaxhuar situatën, policia rrugore është vendosur në pika të ndryshme të aksit, me synim lehtësimin e lëvizjes së automjeteve, megjithatë fluksi i lartë ka sjellë vonesa të konsiderueshme.
Top Channel bën me dije se rrugët e Lezhës dhe Shëngjinit tashmë janë normalizuar, por problematike mbetet aksi Milot-Rrëshen-Morinë si dhe Shkodër-Lezhë.