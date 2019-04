Totti flet për Conte – Nxit zërat për transferimin e tij tek Roma

Legjenda e Romës, Francesco Totti, ka komentuar së fundmi edhe trajnerin italian, Antonio Conte.

Ditëve të fundit mediet italiane kanë raportuar se ish trajneri i Juventus dhe Chelsea mund të marrë drejtimin e skuadrës së Romës në fund të këtij sezoni.

Në rast se skuadra kryeqytetase dështon të sigurojë një vend në top katërshe, atëherë gjasat do të ishin të mëdha që Ranieri të shkarkohej.

Por, që tani, romakët janë duke menduar të sigurojnë shërbimet e trajnerit Conte për sezonin e ardhshëm, duke e parë si më cilësor sesa Ranierin.

Komente të mira për trajnerin që udhëhoqi një kohë edhe kombëtaren e Italisë ka dhënë edhe legjenda e skuadrës së Romës, Totti, i cili e ka cilësuar si ‘fitimtar’ trajnerin italian.

“Le të themi se në javët e fundit ne kemi dëgjuar shumë zëra për Antonio Conte, por ne kemi Ranierin në bankë dhe duhet ta respektojmë atë deri në fund” ka thënë Totti për ‘Sky Sport Italia’, transmeton lajmi.net.

“Ai është trajneri ynë aktual, pastaj në fund të sezonit ne do të vlerësojmë se si do të vazhdojmë, nëse do të jetë ai, Conte, apo dikush tjetër” ka shtuar legjenda e skuadrës.

“Ne kemi një synim të qartë; Të arrijmë Ligën e Kampionëve, prandaj, nuk do të ishte e drejtë të diskutojmë trajnerë të tjerë tani” ka thënë tutje ish lojtari i përfaqësueses së Italisë.

Por, ai nuk ka hezituar që të lëshoj lëvdatat e tij për trajnerin italian, duke e konsideruar atë si shumë të suksesshëm.

“Conte është një nga më të suksesshmit në Evropë, një fitues i cili pati sukses kudo që shkoi, kështu që duket normale që secila skuadër do të donte ta kishte” ka thënë ndër të tjerash Totti.

Emri i Antonio Conte është lidhur edhe me skuadrën e Inter dhe Bayern Munich, por akoma nuk dihet ku do të jetë e ardhmja e tij. /Lajmi.net/