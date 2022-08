Tottenham – Wolves, formacionet zyrtare Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen Tottenham – Wolves, e vlefshme për xhiron e tretë të Premier League. Spurs do të tentojnë që të marrin trepikësh në mënyrë që të mos shkëputet herët nga gara për trofe. Londinezët startojnë me një 3-4-3, ndërsa mysafirët iu përgjigjen me 4-2-3-1. Më poshtë gjeni 11-shet e skuadrave. /Lajmi.net/