Tottenham rikthehet në lojë, barazon rezultatin ndaj Manchester Unitedit

Skuadra e Tottenham Hotspur ka shënuar edhe golin e dytë ndaj Manchester Unitedit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 33-të në Premie League.

Golin e barazimit për 2 me 2 e shënoi anësori, Son Heung-Min në minutën e 79’të, pas asistit nga Harry Kane, shkruan Lajmi.net

Kujtojmë që “Djajtë e Kuq” ishin duke fituar me rezultatin 2 me 0 gjatë pjesës së parë me golat e Sancho dhe Rashford.