Tottenham në bisedime me trajnerin e kërkuar nga Barcelona

Eksperti i merkatos, Fabrizio Romano, ka njoftuar se bordi i Tottenhamit dhe Erik ten Had do të mbajnë një takim për të ardhmen e trajnerit, transmeton lajmi.net.

Ai është në mesin e kandidatëve për t’u bërë menaxheri i ri i Spurs.

Ten Hag ka qenë i lidhur me një largim të mundshëm nga Ajaxi në disa sezone, por tani duket se është i hapur për t’u larguar.

Megjithatë, Romano potencon se asgjë nuk është vendosur akoma./Lajmi.net/

Tottenham have scheduled a ‘direct meeting’ with Erik ten Hag. He’s among the candidates to become the new Spurs manager – ten Hag is open to leave Ajax in the summer. Nothing decided yet. ⚪️ #THFC #Spurs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2021