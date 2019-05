Tottenham merr lajmin e vitit para finales me Liverpool

Skuadra nga Londra më 1 qershor zhvillon ndeshjen kryesore të këtij sezoni, ku në ‘Wanda Metropolitnao’ zhvillon finalen e Ligës së Kampionëve kundër Liverpool.

Pjesë e skuadrës së Tottenham që do të udhëtojë drejt Madridit është edhe sulmuesi Harry Kane, shkruan lajmi.net.

Sulmuesi ka qenë jashtë fushave për një kohë të gjatë, ndërsa është ftuar në skuadrën e parë për ndeshjen finale.

Konfirmimi është bërë nga faqja zyrtare e Tottenham Hotspur.

✈️ Our confirmed travelling squad for the #UCLfinal #MarchToMadrid ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ScBwhYL3u5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 29, 2019