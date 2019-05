Ish anësori i Spurs beson se skuadra do ta ketë të pamundur ta mbaj Christian Eriksen, edhe në rast se triumfojnë në Ligën e Kampionëve.

Interesimi i gjigantëve evropian, siç mund të jetë Real Madrid, beson Anderton se do ta largonte danezin nga Londra.

Por, ai ka një zgjidhje për këtë problem, duke sugjeruar që skuadra e Pochettinos të interesohet për francezin Adrien Rabiot.

“Tottenham e kanë thuajse të pamundur ta mbajnë Eriksen, edhe nëse triumfojnë në Ligën e Kampionëve ose jo. Eriksen është mjaftueshëm i mirë që të shkoj tek secila skuadër” ka thënë Anderton, transmeton lajmi.net.

“Porsa skuadra si Real Madrid apo Barcelona të deklarojnë interesimin për të, do të jetë e vështirë për Tottenham të garojnë me ata” ka shtuar ai.

Tutje, ish anësori i Spurs ka thënë se Rabiot do të ishte zëvendësuesi më i mirë për danezin.

“Rabiot do të ishte prurje fantastike tek Tottenham, por ai do të ketë vëmendjen e gjitha skuadrave” ka thënë ndër të tjerash Anderton.

Eriksen me skuadrën e tij do të kenë një test shumë të rëndësishëm të mbetur, kur më 1 qershor do të përballen me Liverpool, në kuadër të Ligës së Kampionëve. /Lajmi.net/