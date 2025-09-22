Totaj kritikon ashpër Kurtin: Qeveria na i ka marrë 20 milionë euro
Lajme
Kandidati i PDK-së njëherësh kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka kritikuar ashpër qasjen e qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti.
Totaj deklaroi se kjo qeveri, pushtetit lokal të Prizrenit ua mori 20 milionë euro, dhe sipas tij kjo u bë në emër të kontratës kolektive përmes përmbaruesit.
Ai theksoi se shkak i kësaj kanë mbetur edhe disa projekte të mëdha pa u realizuar gjatë këtij katërvjeçari.
“Ka qenë një qasje e padrejtë”, deklaroi ai në klankosova.
Tutje, kreu aktual i Prizrenit foli edhe për projektet që pritet të realizohen gjatë mandatit të ardhshëm.