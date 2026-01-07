Totaj: Komuna e Prizrenit në mobilizim të plotë pas reshjeve intensive, situata po monitorohet vazhdimisht
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se pas reshjeve intensive të shiut gjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, ekipet komunale kanë dalë në terren për të vlerësuar nga afër situatën dhe për të reaguar pa asnjë vonesë.
Sipas Totajt, gjendja po monitorohet vazhdimisht, ndërsa intervenimet po realizohen në kohë reale, në varësi të nevojave të paraqitura në terren, raporton lajmi.net
Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë janë në mobilizim të plotë, me të gjithë mekanizmin, kapacitetet njerëzore dhe teknike në dispozicion për ndërhyrje të menjëhershme.
Postimi i plotë i tij:
Puna po vazhdon me intensitet të lartë deri në stabilizimin e plotë të situatës, derisa Komuna e Prizrenit i fton qytetarët të qëndrojnë të qetë pasi institucionet janë në krye të detyrës dhe në shërbim të qytetarëve.
Siguria e qytetarëve mbetet prioritet absolut dhe çdo rrezik po trajtohet me seriozitet maksimal./Lajmi.net/