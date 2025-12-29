Totaj i befasuar: S’e kam pritur këtë rezultat, VV ka pasur qeverisje jo të mirë
Lëvizja Vetëvendosje ka festuar mbrëmë rezultatin zgjedhor të arritur në Komunën e Prizrenit. Ndërkohë, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, ka deklaruar se nuk e ka pritur rezultatin e arritur nga Vetëvendosje, duke vlerësuar se kjo parti ka pasur një qeverisje jo të mirë. Në një…
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje ka festuar mbrëmë rezultatin zgjedhor të arritur në Komunën e Prizrenit.
Ndërkohë, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, ka deklaruar se nuk e ka pritur rezultatin e arritur nga Vetëvendosje, duke vlerësuar se kjo parti ka pasur një qeverisje jo të mirë.
Në një intervistë për Klan Kosovën, i pari i Prizrenit, tha se procesi zgjedhor ka shkuar në rregull dhe ka uruar fituesin, pavarësisht zhgënjimit me rezultatin.
“Së pari duhet t’u japim komplimente qytetarëve, sepse procesi zgjedhor, të paktën deri tani sipas informatave që kemi, ka shkuar mirë. Pas një periudhe të qeverisjes jo të mirë nga Vetëvendosja, marrja e një numri kaq të madh votash për mua ka qenë befasi. Megjithatë, kjo është demokraci, dhe duhet përuruar, e duhet respektuar vullneti i qytetarëve”, ka deklaruar Totaj.