Topi me të cilin Maradona shënoi golin me dorë del në shitje në nëntor – çmimi i tij prek milionat Topi me të cilin u shënua një ndër golat më ikonik nga legjenda e futbollit, tashmë i ndjeri, Diego Armando Maradona, do të dalë në shitje në nëntor në Londër. Kështu të paktën bëjnë të ditur mediet britanike, transmeton lajmi.net. Ky top, për ata që janë të interesuar ta blejnë, do ta kapë vlerën…