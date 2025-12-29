Top 10 kandidatët e LVV-së pas numërimit të 21% të votave
Pas numërimit të mbi 21% të votave, janë publikuar rezultatet paraprake për kandidatët për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Albin Kurti kryeson bindshëm listën me numrin më të madh të votave, i ndjekur nga Glauk Konjufca, ndërsa disa figura të tjera të LVV-së kanë shënuar mbështetje të konsiderueshme në këtë fazë të numërimit.
Renditja aktuale e kandidatëve nga LVV është si vijon:
Albin Kurti – 73,566 vota
Glauk Konjufca – 57,196 vota
Hekuran Murati – 29,674 vota
Albulena Haxhiu – 29,442 vota
Donika Gërvalla-Schwarz – 25,701 vota
Xhelal Sveçla – 23,260 vota
Hajrulla Çeko – 21,639 vota
Avni Dehari – 19,083 vota
Mimoza Kusari Lila – 17,729 vota
Ejup Maqedonci – 16,501 vota.
Ende po vazhdon numërimi i votave. /Lajmi.net/