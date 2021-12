Tony Blair: Nëse nuk jeni vaksinuar ndaj COVID-19, jeni idiotë

Megjithatë, Blair, pranoi se njerëzit ende të pasigurt për vaksinën, nuk duhet të ndiqen me masa rigoroze, por të binden të injektohen.

Duke folur për talkRadio, Blair u shpreh: “Sinqerisht, nëse nuk jeni i vaksinuar për momentin dhe keni të drejtë, dhe nuk keni arsye shëndetësore për të mos qenë të pavaksinuar, nuk jeni thjesht të papërgjegjshëm. Ju jeni një idiot”.

NEW – Tony Blair says “if you’re not vaccinated… you’re an idiot.”pic.twitter.com/JNIMglloKf

