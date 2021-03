Tony Bellew reagon pas triumfit të Whyte: E kam parashikuar këtë gjë

Whyte u “hakmor” ndaj Povetkinit, pasi ky i fundit kishte triumfuar në duelin e parë në vitin e kaluar, shkruan lajmi.net.

Whyte e nokautoi rusin në raundin e katërt, ku Povetkin nuk mundi të vazhdojë ndeshjen më tepër.

Një goditje me të djathtën e dërgoi Povetkinin në dysheme, një kombinim tjetër e hodhi në litar dhe më pas u nokautua.

Por, Bellew deklaroi në postimin e tij në rrjetin social, Twitter, tha se e kishte pritur një gjë të tillë.

“Parashikova që do ta ndalonte Povetkinin më shpejt se çdokush tjetër dhe ai doli atje dhe e bëri”, tha ai.

“Shumë performancë solide nga ai. Urime, tani je kthyer duke mpsohtur një nga më të mirët në divizion”, përfundoi Tony Bellew./Lajmi.net/

Predicted he would stop Povetkin quicker than anyone before him tonight and he only went out there and did it! Very accomplished display from @DillianWhyte that was! Congratulations you are back amongst the beat in the division! 👊 #PovetkinWhyte2

