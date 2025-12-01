Toney i prerë, thotë se nuk ka pëlqim për Bia Khalifën

ShowBiz

01/12/2025 09:43

Banori i Big Brother VIP, Toney, ka sqaruar marrëdhënien e tij me Bia Khalifën, duke deklaruar hapur se nuk ka asnjë pëlqim romantik për të.

Kjo deklaratë erdhi pas disa ditësh tensioni dhe diskutimesh mes tyre, që kanë tërhequr vëmendjen e publikut.

Bia Khalifa kishte shprehur më herët një interes për Toneyn, por raporti mes tyre nuk shkoi siç ajo e kishte parashikuar.

Përkundrazi, ndërmjet tyre janë krijuar debate të shpeshta, të cilat shpesh kanë përfunduar me tone të ngritura dhe keqkuptime.

Toney, gjatë një bisede në shtëpi, theksoi se dëshiron të jetë i sinqertë dhe i drejtë, duke mos lënë hapësirë për interpretime të gabuara.

Ai u shpreh se nuk sheh asnjë shkëndijë mes tyre dhe se çdo gjë është vetëm në nivel shoqëror.

Debatet mes tyre kanë qenë një ndër temat më të komentuara në shtëpi dhe kanë krijuar situata të tensionuara edhe mes banorëve të tjerë, të cilët shpesh janë përfshirë në diskutime për të kuptuar natyrën e marrëdhënies së dyshes.

