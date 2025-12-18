Toney i premton 2 mijë euro Albës, nëse fiton çmimin e madh
Sonte në darkën e të nominuarve Toney është shprehur se nëse do vazhdonte lojën, Albën do ta donte deri në fund.
Ndërkaq, duke folur për çmimin e madh, ai tha se do t’ia ndante Albës një pjesë të vogël.
“Te çmimi ia kisha dhënë një pjesë, një përqindje të vogël. Nja 2 mijë euro”, është shprehur ai.