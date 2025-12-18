Toney i premton 2 mijë euro Albës, nëse fiton çmimin e madh

Sonte në darkën e të nominuarve Toney është shprehur se nëse do vazhdonte lojën, Albën do ta donte deri në fund. Ndërkaq, duke folur për çmimin e madh, ai tha se do t’ia ndante Albës një pjesë të vogël. “Te çmimi ia kisha dhënë një pjesë, një përqindje të vogël. Nja 2 mijë euro”, është…

ShowBiz

18/12/2025 23:26

Sonte në darkën e të nominuarve Toney është shprehur se nëse do vazhdonte lojën, Albën do ta donte deri në fund.

Ndërkaq, duke folur për çmimin e madh, ai tha se do t’ia ndante Albës një pjesë të vogël.

“Te çmimi ia kisha dhënë një pjesë, një përqindje të vogël. Nja 2 mijë euro”, është shprehur ai.

YouTube player

 

Artikuj të ngjashëm

December 18, 2025

Dalin pamjet e plagosjes së “Guccit” të TikTok-ut

December 18, 2025

Alba humb vetëdijen, përfundon në spital

December 18, 2025

“Veç një herë ta lypsha emrin, ma mirë vdes”, debatojnë Klodi...

December 17, 2025

Alba rrëfen historinë e tradhtisë nga partneri: I kam parë të gjitha

December 17, 2025

Aty ku ishte një vit më parë, Parashqevi Simaku rikthehet te...

Lajme të fundit

Moti për të premtën

Dërguti: Mujka erdhi në VV nëpërmjet Sveçlës, janë...

SHBA-ja ndalon importin e gomave nga fabrika kineze në Serbi

Ademi e uron Dritën: Ky sukses e rrit...