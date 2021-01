Tomori tregon numrin e fanellës, përshëndet tifozët dhe klubin

Tomori është transferimi i dytë i Milanit pas Mario Mandzukic, i cili u transferua më parë gjatë javës si transferim i ri, transmeton lajmi.net.

Ai përmes llogarisë së tij në Twitter, ka shprehur ngazëllimin e tij ku ka konsideruar Milanin një klub të madh.

“I nderuar që pata këtë mundësi për të luajtur për këtë klub kaq të madh, mezi po pres të paraqitem në fushë”, tha Tomori.

Përndryshe, mbrojtësi anglez ka zgjedhur numrin 23 si lojtar i Milanit./Lajmi.net/

Ciao @acmilan fans👋🏾.

Honoured to have this opportunity to fight for this great club, I can’t wait to show myself on the pitch🔴⚫️.

Un grande abbraccio#ForzaMilan❤️🖤. pic.twitter.com/rd55HvHdOA

— Fikayo Tomori (@fikayotomori_) January 22, 2021